©ABCテレビ みなさんの生活リズムは朝型ですか？夜型ですか？私はめっきり深夜まで起きられなくなってしまいましたが、3月27日(金)だけは夜更かししたいと思っています！なぜなら『千鳥ナイト』の放送があるから！放送に先駆け、一度見たら忘れられないギラギラなポスタービジュアルの制作舞台裏を公開します！ 今回のビジュアルの鍵を握るのは、千鳥さんの代名詞とも言える“目ボケ”。そこに夜を彩るミラーボ