◇第98回選抜高校野球大会専大松戸8―3九州国際大付（2026年3月26日甲子園）専大松戸が効率よく得点を重ねて2023年春以来2度目のベスト8進出を決めた。5―3の8回1死二、三塁で「9番・DH」の吉田颯人（2年）が左越え3ランを放った。2点を追う2回は犠打と適時打で1点、3回は2四球に3安打を絡めて2点を奪って逆転した。同点とされた5回は四球と犠打でチャンスをつくって5番・瀬谷鷹我（3年）の右前打で再び勝ち越し。7