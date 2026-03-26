「スリムビューティハウス」などエステ大手3社が、通常より安く施術を受けられると誤認させる不当な表示をしていたとして、消費者庁が再発防止などを求める措置命令を出しました。消費者庁によりますと、不当な表示をしたとして措置命令が出されたのは、エステサロン運営会社の「スリムビューティハウス」「ミス・パリ・ジェイピーエヌ」「シェイプアップハウス」の3社です。3社はエステサロンの予約サイト「ホットペッパービュー