将棋の王将戦。藤井六冠が｢かど番｣から大逆転で防衛です。 【写真を見る】藤井六冠が“大逆転”で防衛！王将戦｢かど番｣からの3連勝 ｢防衛を目指してというより目の前の一局に全力を尽くせればと｣ 棋王戦も防衛なるか 藤井六冠が永瀬拓矢九段の挑戦を受ける、王将戦七番勝負。3勝3敗のタイで迎えた天王山の第7局は、25日から大阪の関西将棋会館で行われ、きょう午後3時半過ぎ藤井六冠が89手で快勝。1勝3敗でかど番に追い込まれた