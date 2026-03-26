イラン情勢をめぐり、アメリカが戦闘終結に向けた15項目の条件をイラン側に送ったと伝えられています。一方で、イランはアメリカの条件を拒否する姿勢を示し、逆に5つの条件を提示したと報じられました。アメリカトランプ大統領「イランは強く合意を望んでいるが、それを口にすれば、イラン国民から殺害されるかもしれないと考えている。我々に殺害されることも恐れている」25日演説したトランプ大統領。あらためて「イランは合