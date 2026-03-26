【魔物（マンドラゴラ）ってバレたら討伐ですか？ ～花の魔女のほほえみは勘違いの種を蒔く～】 4月2日18時 連載開始 【拡大画像へ】 アース・スター エンターテイメントは、同社が運営する無料WEBコミック誌「コミック アース・スター」にて、「魔物（マンドラゴラ）ってバレたら討伐ですか？ ～花の魔女のほほえみは勘違いの種を蒔く～