東京証券取引所が２６日に発表した３月第３週（３月１６～１９日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が５１９１億９８８万円と２週連続の売り越しだった。前週は４９０６億７１４２万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は８９６億円の買い越し。現物・先物の合計では４２９４億円と３週連続の売り越しとなった。前週は３２６４億円の売り越しだっ