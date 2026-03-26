株式会社カメラのキタムラは、ヤマダデンキLABI池袋本店の2階に「カメラのキタムラ 東京・LABI 池袋本店」を3月27日（金）にオープンする。 カメラのキタムラがヤマダデンキの店舗内に出店するのは初の試み（Apple製品修理サービスを除く）。買取強化店舗として、査定後その場で現金化が可能な体制を整えている。ヤマダデンキ内に出店することで、カメラ機材を売却した後にそのまま商品の購入へ充てるといった利便