たき火が原因でおととい東根市の山林で発生した火災は、発生から３日目を迎えたきょう午前、延焼の恐れがない「鎮圧」の状態となりました。 【写真を見る】鎮火の確認はあす以降に...東根市の山火事は鎮圧状態にこれまでに11ヘクタールが焼けたことが確認（山形） しかし鎮火の確認はあす以降になるということです。 藤井響樹アナウンサー「火災発生から３日目の現場付近に来ています。ここから奥に２キロメ