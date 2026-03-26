エディオンは4月1日から、複数の異なる機種・メーカーの家電を一つのアプリでまとめて操作・管理できる「エディオンスマートアプリ」で、新機能「エディオン見守りサービス」の提供を開始する。同アプリは無料で利用できる。●離れて暮らす家族の「家電の稼働ログ」と「簡単なコミュニケーション」エディオン見守りサービスは、離れて暮らす家族が使う日常の家電の稼働データと、簡単なアプリ操作によるコミュニケーションがと