日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 12947( 12001) 9月限15(15) TOPIX先物 6月限 17583( 16680) 日経225ミニ 4月限7902(6702) 5月限 112( 11