日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万4500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 29(29) インタラクティブ証券20(20) 松井証券 8( 8) ソシエテジェネラル証券 2(