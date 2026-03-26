ダイセル [東証Ｐ] が3月26日大引け後(18:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の500億円→100億円(前期は494億円)に80.0％下方修正し、一転して79.8％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の311億円の黒字→88億円の赤字(前年同期は174億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。 株探ニュース