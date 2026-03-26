ＦＰＧ [東証Ｐ] が3月26日大引け後(18:30)に業績・配当修正を発表。26年9月期の連結経常利益を従来予想の306億円→228億円(前期は264億円)に25.3％下方修正し、一転して13.7％減益見通しとなった。 業績悪化に伴い、今期の上期配当を従来計画の62.7円→46.35円に減額し、下期配当も従来計画の62.7円→46.35円に減額修正した。年間配当は従来計画の125.4円→92.7円(前期は130.4円)に減額修正した。 株探ニュース