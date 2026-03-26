今週は中京競馬場で、第56回高松宮記念（GI、芝1200m）が行われる。春のGIシリーズのはじまりを告げる電撃6ハロン戦だ。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬18頭の全頭診断を行う。 ■高松宮記念2026 出走予定馬全頭診断 ・インビンシブルパパ ハナを切らないと二束三文のタイプゆえ、前走は参考外。中京芝1200mはCBC賞を逃げ切った舞台でもあり、その展開になった際のヒモ穴は想定しておくべきだろう。 ・ウインカ&