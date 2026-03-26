２０２５年に閉園した「ノースサファリサッポロ」が、無許可で建物を建設して営業していた問題で、道警が運営会社と前社長を都市計画法違反などの疑いで書類送検していたことがわかりました。都市計画法違反や動物愛護法違反などの疑いで書類送検されたのは、札幌市南区のノースサファリサッポロを運営していた「サクセス観光」と星野和生前社長です。道警によりますと、サクセス観光や星野前社長は、土地の開発などが