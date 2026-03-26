25日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN （SVリーグ女子）のアランマーレ山形は、セッターの石盛めるも（27）が2025-26シーズンをもって退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 愛知県出身の石盛は龍谷大学卒業後、2021年にA山形へ入団。5シーズンにわたりセッターとしてチームを支えた。今季は現在までSVリーグ女子のレギュラーシーズン40試合