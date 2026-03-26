ATMの設置台数と支払件数沖電気工業と日立製作所は26日、ATM事業を統合すると発表した。開発や製造を共同出資する事業会社が受け継ぎ、10月の開始を目指す。キャッシュレス決済が普及し、ATMの利用は低下が続いていた。QRコード対応といった新たな投資も求められており、統合で経営基盤を強化し新サービス開発を進める方針だ。日立チャネルソリューションズが両社の事業を継承し、沖電気が60％、日立が40％を出資する。