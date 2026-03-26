村尾三四郎全日本柔道連盟は26日、体重無差別で争う全日本選手権（4月26日・日本武道館）の組み合わせを発表し、パリ五輪男子90キロ級銀メダルの村尾三四郎（JESエレベーター）、昨年世界選手権男子100キロ級2位の新井道大（東海大）がエントリーした。2回戦から登場する。ともに昨年世界王者で男子60キロ級の永山竜樹、同66キロ級の武岡毅（ともにパーク24）は推薦枠で2回戦から挑む。村尾は永山、新井は武岡とそれぞれ3回戦