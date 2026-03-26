26日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台半ばで取引された。午後5時現在は前日比36銭円安ドル高の1ドル＝159円49〜50銭。ユーロは28銭円高ユーロ安の1ユーロ＝184円27〜31銭。米国とイランとの交戦終結に向けた協議の動向に不透明感が広がっており「有事のドル買い」が優勢だった。原油価格の上昇が日本の貿易赤字を拡大させるとの思惑も、円売りドル買いを促した。市場関係者は「中東情勢への警戒感は根強い。