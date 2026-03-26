King＆Princeの永瀬廉（27）が26日、都内で女優の吉川愛（26）とダブル主演した映画「鬼の花嫁」（監督池田千尋、27日公開）の公開前夜舞台あいさつに出席した。あやかしと人間が共存する世界が舞台で、永瀬は類いまれなる容姿と能力を持つ鬼の一族の次期当主役。公開を翌日に控え「前日が一番緊張する。明日からどのくらいの方々に見ていただけるのか未知じゃないですか。鬼緊張しています」とタイトルに絡めてあいさつ。「始