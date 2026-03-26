巨人と読売新聞社は２６日、東京ドームで２７日に行われる阪神との開幕戦で、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ビッグエア金メダリストの木村葵来（きら）（２１）がセレモニアルピッチを務めると発表した。