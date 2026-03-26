King＆Prince永瀬廉（27）が26日、都内で吉川愛（26）とのダブル主演映画「鬼の花嫁」（27日公開、池田千尋監督）公開前夜祭舞台あいさつに登壇した。シリーズ累計650万部突破の人気漫画が原作。あやかしと人間が共存する世界で、あやかしの頂点に立つ“鬼”の鬼龍院玲夜（永瀬）と、家族から虐げられてきた平凡な女子大生の東雲柚子（吉川）の恋模様を描く。自身の運命の出会いを問われると「相棒」と答え、「（〓橋）海人のこと