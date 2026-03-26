23年3月28日に71歳で亡くなった音楽家の坂本龍一さんが、11年3月の東日本大震災で被災した東北の復興支援を目的に13年に立ち上げ、音楽監督を務めた「東北ユースオーケストラ」の演奏会は26日、東京・サントリーホールで開かれた。今回は、16年から前回の25年まで朗読で参加してきた吉永小百合（81）が、都合が付かず不参加となり、吉永から指名を受けた、のん（32）が平和を願う朗読を行った。のんは演奏会後、囲み取材に応じ“第