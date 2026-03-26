3月25日、芸人のもう中学生が、『有吉の壁』（日本テレビ系）に出演。埼玉・西武園ゆうえんちにて、結婚を発表した。生放送で「43歳になりました！ 厄年明けました」と語りつつ、「もうひとつ大切な報告したいことがあります」と宣言。有吉弘行と佐藤栞里の前で「結婚しました！」と報告した。番組放送後は自身のXを更新し、《大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりま