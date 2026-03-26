米メディア「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」は２５日（日本時間２６日）、ＭＬＢ３０球団における開幕ロースター４０人の年俸総額ランキングを発表した。１位は３億５７６０万ドル（約５７０億円）でメッツ。昨年に続くトップで、大谷翔平投手（３１）が所属するドジャースは３億２２４０万ドル（約５１４億円）で２位となった。同メディアは「ドジャースは繰り延べ契約や契約金を多用しているため、２０２６年の年俸総額はニューヨーク