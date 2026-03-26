フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）で女子ショートプログラム（ＳＰ）が２５日に行われ、米国代表のエース、アンバー・グレンが７２・６５点で３位に食い込んだ。ミラノ・コルティナ五輪ではＳＰで大きく出遅れた後、フリーで伝説級の演技を見せて巻き返し５位入賞。その際には大会中に「実は生理だった」と明かして女性アスリートの問題を提言するなど脚光を浴びた。そして今大会では同僚のアリサ・リュウが欠