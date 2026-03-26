米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ミネソタ州セントポール）が２５日（日本時間２６日）に放送され、ケニー・オメガ（４２）がスワーブ・ストリックランド（３５）を撃破。ＰＰＶ「ＡＥＷＤＹＮＡＳＴＹ」（４月１２日＝同１３日、カナダ・バンクーバー）でＡＥＷ世界王者ＭＪＦ（３０）に挑戦することが決まった。ケニーはこの日、ＥＶＰの地位とＡＥＷ世界王座挑戦権をかけて強敵スワーブと一騎打ちした。２月