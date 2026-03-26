音楽・ENTERTAINMENT専門誌『Depth』のEDITION 12が3月31日（火）に発売される。表紙巻頭特集は郄橋海人（King & Prince）に決定した。◆Depth EDITION 12 画像自身のメンバーカラー“ひまわりイエロー”が示すように、常に接する者に対して柔らかく優しい笑顔を向ける郄橋海人。現在彼は永瀬廉と共に２人でKing & Princeの中心に立つ。昨今、郄橋の潜在的なクリエイティブ力が表面に浮き上がってきたこ