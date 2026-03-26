“クズ男”とのあり得ないエピソードの数々を持つ女流プロ雀士が集結し、自身の恋愛哲学を語るトーク番組『私が愛するのはクズ男だけ〜愛に縛られる女達が語り尽くす』が、カンテレ（関西ローカル）にて3月29日26時52分から放送される。【写真】『私が愛するのはクズ男だけ』にVTR出演する高田里穂現在TVer＆カンテレドーガでは、女流プロ雀士の和泉由希子が実際にあった“クズ男”とのエピソードをつづった『愛に縛られる女達