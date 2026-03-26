seizaの新曲「恋文学」(読み：れんもんがく)が、テレ東系ドラマ『るなしい』のエンディングテーマに決定した。ドラマ『るなしい』は2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名漫画が原作。著名人をはじめ様々な層からカルト的人気を誇る前代未聞の美しくも残酷な宗教純愛サスペンス作品となっている。©意志強ナツ子／講談社 ©「るなしい」製作委員会実写ドラマ化にあたっては