アニメ『らんま1／2』第3期の制作が決定。10月より日本テレビ系にて順次放送され、放送直後よりNetflixにて独占配信されることが明らかとなった。併せて、第3期ティザービジュアル＆第1弾PVが解禁された。【動画】乱馬と良牙のアクションシーンが盛りだくさん！アニメ『らんま1／2』第3期 第1弾PV本作は『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子による同名漫画の完全