ハーマンインターナショナルは、オーディオブランド「Harman Kardon (ハーマンカードン)」から、新たにWi-Fi機能を内蔵した全方位型ワイヤレスホームスピーカー「Aura Stidio 5 Wi-Fi」を2026年4月2日（木）より発売します。価格はオープンプライスで、公式オンラインストアでの販売価格は5万5000円（税込）。 「Aura Stidio 5 Wi-Fi」 記事のポイント アイコニックなデザインが特徴の「Aura Studio」シリーズの最新モデ