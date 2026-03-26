歌い手・吉乃が担当する、2026年4月1日より放送開始のTVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』のエンディングテーマ「DEAD OR LOVE」が、2026年4月9日にデジタルリリースされることが決定した。あわせてジャケット写真も公開された。「DEAD OR LOVE」は、ボーカロイド楽曲を中心に活躍する音楽ユニットのひとしずく×やま△が手掛けた楽曲。コメディ要素が散りばめられた、自由度の高いジャジーなサウンド