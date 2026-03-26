タレントの小倉優子が26日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希、タレントの井上咲良との食事の様子を公開した。【写真】アルコ＆ピース平子、小倉優子＆井上咲楽と“女子会”「素敵な女子会」「ゆうきかわいい！」投稿では「平子祐希さん井上咲良ちゃんとご飯に行きました」と報告。「定期的にも集まる大好きな三人の会くだらない話をして、ず〜っと大笑いしている会です」と仲の良さ