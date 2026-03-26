04 Limited Sazabysが2026年6月20日、21日の2日間にわたり愛知県・モリコロパーク（愛・地球博記念公園）主催する野外フェス＜YON FES 2026＞の最終出演アーティストが発表された。最終発表では計12組がアナウンスされた。6月20日(土)にELLEGARDEN、Fear, and Loathing in Las Vegas、OKAMOTO’S、THE BOYS&GIRLS、the cabs、ハルカミライ。6月21日(日)にgo!go!vanillas、Maki、muque、キュウソネコカミ、ハク。、マ