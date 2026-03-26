モーニング娘。元メンバーでタレントの石川梨華が26日にInstagramを更新。最新ショットに「綺麗」「美人ママ」といった反響が寄せられた。【写真】41歳に見えない！石川梨華、ミニスカ＆網タイツ姿石川が「先日無事に、二男が卒園しました！」と投稿したのは自身のソロショット。写真には彼女の明るい笑顔が収められている。写真について石川は「ものすごく久しぶりにちゃんとメイクしたので自撮り」と説明。さらに「母親と