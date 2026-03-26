ソロ活動15周年を迎えた椎名慶治が5月27日、4thミニアルバム『I & key EN III』をリリースすることが発表となった。“I & key EN”とは、合縁奇縁、愛縁機縁。人と人との不思議な巡り合わせとしての縁を意味するものであり、今までに出会った音楽や人との縁によって培った音楽観が詰め込まれた作品だ。3rdミニアルバム『I & key EN II』リリースから12年、その続編にあたる『I & key EN III』のリリースとなる5月2