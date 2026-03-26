5月1日の全国公開を控え、ファンの注目を集めている『プラダを着た悪魔2』。主演のアン・ハサウェイが、「驚くほど細いモデル」は登場させないよう気を配っていたことが、メリル・ストリープにより明かされた。【写真】「美しすぎる」と絶賛アン・ハサウェイ、花柄刺繍の豪華ドレスでオスカー登場メリルは、アンを特集した米Harper’s Bazaarの記事で、昨年10月にミラノ・ファッション・ウィークで同作の撮影を行ったことを