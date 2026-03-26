シンガーソングライターのNakamura Hakが、テレ東系ドラマ『るなしい』（4/2深夜24:30〜放送開始）のオープニングテーマを担当することが発表された。Nakamura Hakは先日TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマへの抜擢も発表され、今春注目を集めているアーティスト。彼女の音源は歌と1本のアコースティックギターのみで収録され、通常であれば録音後におこなわれる「修正」や「編集」が一切なされていないとい