長濱ねるが26日、自身のインスタグラムを更新。大胆なヘアカットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】長濱ねる、スタイル抜群の水着姿はさみの絵文字を添えて、公開された写真では、これまでのイメージを一新するショートヘア姿を披露。黒のトップスをまとい、すっきりとした髪型で落ち着いた雰囲気を見せている。ファンからは「かわいい」「めっちゃ似合ってる」「びっくり」「大人のねるちゃん」といった声が寄せられてい