シンガーソングライターの折坂悠太が5月より、全5公演の弾き語りツアー＜折坂悠太 独奏遊行 らいど 2026 そら豆編＞を開催することが発表となった。折坂悠太は昨年、一人に立ち返った全国弾き語りツアー＜折坂悠太 独奏遊行 らいど 2025＞を敢行し、今年に入ってからも沖縄で追加公演を実施するなど、精力的な活動を続けている。＜折坂悠太 独奏遊行 らいど 2026 そら豆編＞は、この弾き語りツアーの新たな展開として開催されるも