巨人は２６日、東京ドームで１軍の開幕前日練習を行った。ＮＰＢからは開幕戦の出場選手登録が公示され、開幕２カード目の中日戦に先発予定のウィットリー、田中将、則本をのぞく以下の２８選手が登録された。（投手）竹丸、ハワード、田和、赤星、山城、中川、田中瑛、ルシアーノ、北浦、船迫、泉、石川（捕手）大城、岸田、山瀬（内野手）門脇、坂本、ダルベック、浦田、泉口、増田陸、宇都宮（外野手）丸、松本、キャベッジ