◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝３月２６日、栗東トレセン京都記念７着から巻き返しを期すヨーホーレイク（牡８歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）は初コンビの西村淳也騎手が騎乗し、ラインベック（９歳オープン）、ロードマンハイム（６歳２勝クラス）とＣＷコースで３頭併せ。ラストは一杯に追って負荷をかけ、６ハロン８０秒９―１１秒２で最先着した。８