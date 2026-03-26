「満足して昇天するまで好きなモノに転生を続けられる世界」…そんなトンデモ転生を痛快に描くTVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』（以下、『勇者の肋骨』）が、2026年4月7日（火）に放送開始となる。アニメといいながらも、ストップモーションや人形劇、はたまた実写も乱入するという型破りな映像手法で繰り広げられる作品だが、そんな番組を彩るオープニングテーマとエンディングテーマはどんな