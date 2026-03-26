日本相撲協会は２６日、大相撲夏場所（５月１０日初日・両国国技館）前に行われる横綱審議委員会（横審）による稽古総見を一般公開すると発表した。稽古総見は５月１日に東京・両国国技館で実施。詳細は後日発表される。また、夏場所の入場券は４月４日から一般前売りが開始される。