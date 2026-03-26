ラッパーのジェイ・Z（56）は、性的暴行の疑いを不当にかけられた際、「胸が張り裂ける思い」を抱え、「抑えきれない怒り」と闘ったという。2000年の「MTVビデオ・ミュージック・アワード」のアフターパーティーで、ジェイとショーン・“ディディ”・コムズから暴行をされたして当時13歳だったという匿名女性から2024年に告訴された件を巡っては、ジェイ側は当初から断固としてこの主