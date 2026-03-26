ブラジル人FWのレオ・ガウショの移籍が決定的となったブラジル2部オペラリオ・フェロヴィアリオに所属する24歳のブラジル人FWレオ・ガウショが、日本へ移籍することが確実となった。現地時間3月25日、海外メディアは「レオ・ガウショはオペラリオとの契約を解除し、行き先が決まった」と報じ、ストライカーの新たな挑戦を伝えている。レオ・ガウショは2025年にオペラリオへ加入し、これまで20試合以上に出場して6ゴールをマー