桜の名所、名古屋市瑞穂区の山崎川沿いの桜並木は、あと少しで満開です。 【写真を見る】週末は各地で桜が見頃に 名古屋の名所では花見を楽しむ人たちも…｢きれい｣｢また満開の日にも来たい｣ 「さくら名所100選の地」の桜並木。550本ほどの桜が、山崎川沿い約2.5キロを彩ります。 （家族で来た花見客）Q.きょう見に来てどう？「ちょっと早かったね」「でも、きれいな桜もあって楽しい」Q.桜を見るとどんな気持ちになる？「春が来