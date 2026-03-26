中東情勢の緊迫を受けて、政府は4年ぶりとなる石油の国家備蓄の放出を始めました。放出で石油不足は払拭されるのでしょうか。国家備蓄放出のトップバッターとなったのは、愛媛県にある「菊間国家石油備蓄基地」です。記者「午前11時を過ぎました。今治市にある備蓄基地では、先ほど、石油の放出が始まりました」この基地、岩盤の中に空洞をつくり、地下タンクに原油を貯蔵していますが、その原油をパイプラインを通じて、隣に建つ